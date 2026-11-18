Related Content This Day in Alaska History-March 13th, 1918 This Day in Alaska History-March 12th, 1914 This Day in Alaska History-March 11th 18, 1959, Alaska, contract, corporation, history, japan, lumber, november, pulp, pulp mill, rayon, sitka This Day in Alaska History-November 18th, 1959 added by Alaska Native News on Nov 18, 2026View all posts by Alaska Native News → Related Posts:This Day in Alaska History-March 5th, 1959This Day in Alaska History-December 17th, 1959This Day in Alaskan History-April 16th 1959This Day in Alaska History-January 26th, 1959This Day in Alaska History-January 15th, 1959This Day in Alaska History-January 3rd, 1959This Day in Alaskan History-March 5th, 1959April 16th, 1959