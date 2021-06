UAS Celebrates Student Success

JUNEAU, SITKA, KETCHIKAN – UAS Chancellor Karen Carey, Interim Dean Paula Martin of the School of Arts & Sciences, Dean Pete Traxler of the School of Career and Technical Education, and Executive Dean Steve Atwater of the Alaska College of Education are proud to recognize students for their scholarly achievements.

Students on the Dean’s or Chancellor’s list are undergraduates admitted to a certificate or degree program at UAS. Eligibility is based on a minimum of 12 credits of graded (letter grades A, B, C, D and F) course work for the semester through the UA system. Honors calculations were prevented for students with incomplete grades or non-submitted grades.

Dean’s List students are recognized for achieving a grade point average between 3.5 and 3.99 during the Spring 2021 semester. Chancellor’s List students are recognized for achieving a grade point average of 4.0 during the Spring 2021 semester.

A list of Alaska based students divided by hometown in alphabetical order follows:

Akiachak

Dean’s List

Laura E Drennen

Anchor Point

Dean’s List

Cora E Parish

Anchorage/Mat-Su Area

—Anchorage—

Chancellor’s List

Anastasia R Erickson

Dean’s List

Rebekah C Coriano

Ivette J Egoak

Julie J Manwiller

Emily A McMahon

Christopher E Morse

Susan G Seeganna

Alexandria Ungerecht

Savannah M Zimmerman

—Chugiak—

Chancellor’s List

Canzada M Maruskie

Dean’s List

Liam J Brion

Emma R Kohler

Bethany B Monfore

Julee-Anna M Van Velzor

—Eagle River—

Dean’s List

Ava C Perkins

Casey A Rall

—Palmer—

Chancellor’s List

Cade A Havel

Robert J Kelso

Dean’s List

Timothy M O’Rourke

Connor M Owens

Jennifer A Spatz

Matthew Torres

—Talkeetna—

Dean’s List

Anna C Rust

—Wasilla—

Chancellor’s List

Karin R Helgesen

Dean’s List

Isis B Bates

Breann A Denton

Caroline M Henn

Andrea Hervey

Isabel E Leath

Jamison D Lednum

—Willow—

Dean’s List

Eileen C Johnston

Erin M Johnston

Barrow

Dean’s List

Twila M Chayalkun

Bethel

Dean’s List

Jarvis Evans

Rylee M Johnson

Craig

Dean’s List

Wyeth L Sheets

Fairbanks/North Pole

Chancellor’s List

Brianna M Forbis

Dean’s List

Verla T Weter

Gustavus

Dean’s List

Brenna A McLaughlin

Haines

Dean’s List

Molly A Ekstrom

Christine S Moore

Jasper Posey

Bailey M Stuart

Megan Whitermore

Homer

Dean’s List

Kitri J Classen

Hannah M Smith

Mariah J Vantrease

Juneau / Douglas / Auke Bay

Chancellor’s List

Olive M Brend

Kiersten Browne

Lillian E Burger-Pothier

Amber Conoly

Sabrina M Croft

Tulio J Fontanella

Trevor L Fritz

Emily M Gettis

Tali C Hadfield

Jasper L Heuer

Kellianne KinCannon

Logan M Lesmann

Jennifer A Mejia

Caitlyn R Montalto

Chatham T Moser

Riley R Stadt

Liana J Wallace

Robert R Yates

Dean’s List

Nicole E Adams

Alexa K Adelmeyer

Alyssa L Baldwin

Emilion T Boyd-Tucker

Ava M Brown

Kierstyn M Cadiente-Laiti-Blattner

David L Carroll

Sabrina Critchfield

Brandi L Deafendeffin

Rosemary J Eufemio

Catherine R Evans

Jannie Blanche B Fernandez

Sapphira A Flint

Lydia A Foster

Lauryn M Framke

Teslin L Gallagher

Ezra I Grey

Andrea J Hall

Michael E Helms Jr

Ally J Heueisen-Bratlie

Jurny V Hinz

Jason C Hock

Logan Holt

Alex Knobloch

Carson L Landingham

Cameron S Okins

Robert C Petersen

Michael S Pittmann

Dillon L Quealey

Cagney A Ramirez

Andrew D Ringle

Robin Roehl

Jessica A Sanchez

Kirsten L Sanchez

Keith S Sellers

Herb Sheakley

Carmen L Soto

Kali B Spencer

Christina Stahl

Kiley A Stevens

Amalia J Tamone

Elisha R Thibodeau

Kristian J Untalasco

Naatalgaii Utter

Emily C Vernon

Rose A Willard

Kelsey Wood

Kake

Chancellor’s List

Tauni B Cavanaugh

Dean’s List

Chariety L Moler

Shaelene G Moler

Kenai

Dean’s List

Tiffany Boardman

Ketchikan

Chancellor’s List

KC Jullian B Cadiente

Dayana V Funez

Misty R Hancock

Andrew Horval

Dean’s List

Romuel John D Del Mundo

Tim Hemme

Laura R Sherrill

King Cove

Dean’s List

Joshua C Blodgett

Kodiak

Chancellor’s List

Julie A Coyle

Kylie M Jordinelli

Metlakatla

Dean’s List

Morgan P Abrams

Akasha S Chinnis

Petersburg

Chancellor’s List

Abbey R Hardie

Saint Marys

Dean’s List

Monica H Paukan

Sitka

Chancellor’s List

Sheridan L Bacon

Baylee M Pearson

Dean’s List

Abbie R Fish

John O Kingwell

Delainey S Steffes

Abbey M Troup

Katie A Turner

Pamela Veshti

Paula Veshti

Allison J Winger

Skagway

Dean’s List

Kortney R Rupprecht

Soldotna

Dean’s List

BreAna M Scott

Carrie L Wawrzyk

Tok

Chancellor’s List

Tyler C Berg

Unalaska

Dean’s List

Elizabeth E Mears

Wrangell

Chancellor’s List

Jessica K Whitaker

Dean’s List

Scythia D McQueen

