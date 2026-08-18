Alaska, courthouse, dillingham, gold rush, history, kanakanak, mccullough, revenue cutter, sitka, william This Day in Alaska History-August 18th 1903 added by Alaska Native News on Aug 18, 2026View all posts by Alaska Native News → See also This Day in Alaskan History-August 16th, 1920 Related Posts:This Day in Alaska History-December 19th, 1903This Day in Alaska History-October 21st, 1903This Day in Alaska History-September 19th, 1903This Day in Alaska History-August 28th, 1903It's Alaska Day!Alaska Weather Summary for August 2012Alaska Weather Summary for December 2011Former Americaâ€™s Most Wanted Fugitive Sentenced To…