Related Content This Day in Alaska History-March 13th, 1918 This Day in Alaska History-March 12th, 1914 This Day in Alaska History-March 11th 16, 1929, Alaska, Anchorage, aviation, field, history, merril, pass, pioneer, september This Day in Alaska History-September 16th, 1929 added by Alaska Native News on Sep 16, 2026View all posts by Alaska Native News → Related Posts:This Day in Alaska History-November 9th, 1929This Day in Alaskan History-April 15th, 1929This Day in Alaska History-March 8th, 1915Elk-Alutiiq Word of the Week-October 1Lincoln Memorial Turns 100This Day in Alaskan History-August 16th, 1920Tierre Eady Arrested on Murder Charges for December…Kenai Man Arrested and Jailed in Torque Wrench Assault